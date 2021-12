Ben Affleck e la dipendenza: «Se fossi rimasto con Jennifer Garner, berrei ancora»

Dopo essere uscito allo scoperto e aver rivelato al mondo il suo ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha scelto di affrontare i fantasmi del suo passato e svelare scomode verità sul suo rapporto con l'ex moglie Jennifer Garner.

La verità sul divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Garner

Ospite all'Howard Stern Show, l'attore ha accettato di parlare della sua dipendenza dall'alcool, superata solo nel 2018, dopo la fine del suo matrimonio con la Garner. La star di The Last Duel ha chiarito come la scelta di divorziare dopo 13 anni insieme sia stata consensuale, dopo molti tentativi da parte della coppia di riallacciare il rapporto per il bene dei tre figli Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel. «Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato, succede questo, anche con qualcuno che si ama e rispetta, ma con cui non si dovrebbe più essere sposati. Alla fine, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato perché avevamo dei figli. Entrambi però sapevamo che non era quello il modello di matrimonio che volevamo trasmettere ai nostri figli...».

Le dure parole contro la moglie Jennifer Garner

Le parole più dure le ha riservate però all'ex moglie nel momento in cui ha parlato della sua dipendenza da alcool. «Probabilmente berrei ancora se fossi rimasto con lei. E parte del motivo per cui ho iniziato a farlo è... perché mi sentivo intrappolato», ha ammesso Ben Affleck, ribedendo la sua infelicità nel rapporto con Jennifer Garner. «Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere la soluzione», ha spiegato il regista di Argo, che si è sottoposto a lunghe cure riabilitative per uscire dall'alcolismo.

Il divorzio però è avvenuto in un clima amichevole, «fondamentalmente è sempre stato sostenuto dal rispetto. Sapevo che era una brava mamma. Ho sempre sperato che sapesse che ero un buon padre. Sapevo di esserlo», ha concluso l'attore, oggi di nuovo felice accanto all'altra Jennifer Lopez.