Bertolucci, camera ardente in Campidoglio: Veltroni fra i primi ad arrivare

«All'inizio è stato un compagno di lavoro, poi un fratello ma quasi subito anche un maestro per me». Lo dice Vittorio Storaro, autore della fotografia premio Oscar nei capolavori di Bertolucci e suo grande amico, all'uscita dalla camera ardente. «Lo shock grande l'ho avuto subito, sul set di "Prima della rivoluzione" - spiega - dove ero solo un assistente, vedendo lui che cercava di scrivere con la macchina da presa non un racconto ma una poesia. Ho capito che aveva un grande bisogno di seguire le orme del padre. Mi ha colpito molto, eravamo giovani tutti e due, lui aveva 22 anni e io 23

.

Bertolucci, avendo fatto molta psicanalisi, non diceva apertamente tutto nel suo cinema - aggiunge Storaro - suggeriva molto con simboli e metafore. Io d'istinto ho messo sulla sua parte cosciente un certo tipo di luce e sulla sua parte incosciente un certo tipo di ombra. Credo che questo ci abbia legato subito».



«Bernardo era un grande amico. C'è innanzitutto il grande dolore per la perdita di una persona specialissima e unicà». Lo ha detto Mario Martone, arrivando alla camera ardente di Bertolucci nella sala della Protomoteca in Campidoglio. «La sua libertà artistica era pari alla libertà del suo pensiero - ha aggiunto - Poi c'è l'artista, il regista, un uomo che ha inventato il cinema. Chi poteva mettere insieme la dimensione autorale legata alla sua terra d'origine, all'Italia, riuscendo a renderla universale. L'ultimo imperatore io l'ho visto in un cinema di Caracas, che era incredibile, un pò come i nostri cinema degli anni '50. Pieno di famiglie, bambini, che stavano assistendo con gli occhi sgranati a bocca aperta alla vicenda dell'ultimo imperatore cinese raccontata da un regista emiliano con una produzione internazionale. Nessun altro al mondo ha potuto fare qualcosa del genere». Da poco arrivati per rendere omaggio al regista anche Francesco Rutelli, Maria Sole Tognazzi, Regina Orioli, Marina Cicogna, Amedeo Pagani.

Martedì 27 Novembre 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 12:11

È stata allestita nella sala Protomoteca in Campidoglio la camera ardente di. Accanto alla bara aperta, con le corone del presidente della Regione Lazio e della sindaca di Roma, ci sono gli amici e i famigliari del regista. Vittorio Storaro, Walter Veltroni, Ignazio Oliva, il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo, Piergiorgio Bellocchio, e una prima classe del liceo scientifico Avogadro di Roma sono stati fra i primi a rendere omaggio al grande maestro del cinema italiano.