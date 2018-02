«Puoi baciare lo sposo», al cinema gratis con Il Mattino

Martedì 20 Febbraio 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 12:01

Continuano le iniziative per mandare i nostri lettori gratis a prestigiose anteprima cinematografiche. Stavolta ci sono in palio 40 inviti gratuiti per l'ingresso di due persone, per un totale di 80 posti, per l'anteprima a napoli, martedì 27 alle 20.30 al cinema The Space di «Puoi baciare lo sposo», film di Alessandro Genovesi con un supercastUn film di Alessandro Genovesi, con un supercast: i protagonisti sono Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, proprio il Genny Savastano di «Gomorra», affiancati da Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Diana Del Bufalo, Beatrice Arnera, Antonio Catania e Rosa D'urso, con la partecipazione di Enzo Miccio.Vuoi vederli prima degli altri, e gratis, per di più, grazie all'iniziativa di questo sito? Basta inserirsi nel link qui sotto, entrare nella pagina per la registrazione, inserire nome, cognome ed indirizzo e mail e prenotare l'invito fino ad esaurimento posti disponibil. I primi 40 lettori che si registreranno al link pubblicato qui sotto avranno diritto a due inviti a testa.Ecco il link: https://moovieclub.it/eventi/anteprime/puoibaciarelosposo/partner/il-mattino-di-napoli-30201La trama? Antonio (Cristiano Caccamo) ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo (Salvatore Esposito), con il quale convive felicemente a Berlino. Nell’entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna (Monica Guerritore) e il padre Roberto (Diego Abatantuono), sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta (Diana Del Bufalo) e il nuovo coinquilino Donato (Dino Abbrescia). Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. La madre di Paolo, Vincenza (Rosaria D’Urso), parteciperà alle nozze? Ma soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?