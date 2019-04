Lunedì 8 Aprile 2019, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 09:50

“Dumbo” ancora in testa al box office: con un incasso complessivo di 7.468.928 euro l'elefantino volante di Tim Burton guida la top ten dell'ultimo week end, seguito da “Shazam!” (1.872.087). Terza posizione per la storia d'amore adolescenziale “A un metro da te” (4.012.647), quarta per “Noi” (631.531), quinta per la commedia scoppiettante “Book Club - tutto può succedere” (522.409). La classifica degli incassi vede al sesto posto la commedia italiana “Bentornato presidente” (1.247.061), al settimo il delicato film francese “Il viaggio di Yao” con Omar Sy (310.645), all'ottavo Mel Gibson con il suo “Il professore e il pazzo” (1.108.171). Nono piazzamento per il blockbuster “Captain Marvel” (9.981.965). Chiude la top ten (157.901) “Dolceroma”, la corrosiva commedia di Fabio Resinaro con Luca Barbareschi in un'interpretazione da Oscar.