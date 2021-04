Brad Pitt, agli Oscar l'attrice Yuh-Jung Youn non riesce a nascondere la sua cotta: il video è esilarante

Brad Pitt, agli Oscar 2021 l'attrice Yuh-Jung Youn non riesce a nascondere la sua cotta: il video è esilarante. C'è un momento della notte degli Oscar che ha divertito e intenerito gli spettatori: quando Yuh-Jung Youn ha incontrato il suo idolo Brad Pitt. L'interprete coreana aveva appena vinto la statuetta come attrice non protagonista per il film Minari ed era molto emozionata. A toglierle ancora di più il fiato ci ha pensato l'attore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati