Brad Pitt e Leonardo Di Caprio stregano Cannes: «La nostra lettera d'amore a chi fa grande il cinema»

Giovedì 23 Maggio 2019, 08:00

CANNES - Una fila così, lunga tutto un piano, per una conferenza stampa non s'era mai vista. Il film di Tarantino dividerà pure la critica (per la verità sono gli italiani i più dubbiosi, agli stranieri è piaciuto molto, gli hanno dato fino a cinque stelle), ma per il resto fuori e dentro il Palazzo del cinema è un delirio, anche perché l'accoppiata Brad Pitt-Leonardo DiCaprio alza notevolmente il tasso di glamour e il livello di testosterone del Festival: erano i più attesi e non hanno deluso, il loro red carpet sfavillante e generoso di autografi resterà negli annali della manifestazione. A venticinque anni dal trionfo di «Pulp Fiction» il regista è tornato in concorso con «C'era una volta...a Hollywood», nello stesso giorno di allora, con molte aspettative e una gioia fanciullesca nella voce: «Non so se sono a un punto di svolta nella carriera, ma so che sono un uomo diverso, sei mesi fa ho incontrato la ragazza perfetta per me e mi sono sposato». Nel frattempo, ha lavorato come un pazzo al montaggio del film, chiuso in moviola per quattro mesi, perché ogni dettaglio fosse perfetto, ogni ricostruzione maniacalmente precisa. Il 1969, l'anno della strage di Charles Manson e della setta di hippies demoniaci in cui morirono la moglie di Roman Polanski, l'attrice Sharon Tate, e quattro suoi amici, gli sembra uno spartiacque, una cesura nelle storie della Mecca del cinema e nella storia dell'America. Dice: «È passato mezzo secolo da quel crimine, ma ne siamo ancora inorriditi e morbosamente affascinati, come succede quando ci si trova di fronte a un caso di cronaca irrisolto. Ho fatto molte ricerche sui delitti della Manson Family e il movente di tanta crudeltà resta incomprensibile».