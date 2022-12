Brad William Henke, morto l'attore star di Lost e Orange Is The New Black: aveva 56 anni

È morto a 56 anni Brad William Henke, ex giocatore di football americano, ma soprattutto attore, con ruoli nelle serie di succecco Lost, Justified e Orange Is the New Black. L'agente di Henke, Sheree Cohen, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l'attore è morto martedì nel sonno. Non sono state fornite le cause del decesso.

'Orange Is The New Black' actor Brad William Henke is dead at 56. https://t.co/0dcOYDTvNV — TMZ (@TMZ) December 2, 2022

Henke era nato nel 1966 a Columbus, negli Stati Uniti. Ha interpretato la guardia carceraria Desi Piscatella nella quarta e quinta stagione di Orange Is the New Black di Netflix: è stato tra i co-protagonisti della serie ad essere premiato con lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una commedia nel 2016. Dopo che il suo personaggio è stato ucciso alla fine della quinta stagione, Henke aveva dichiarato che era stato «un dono e un onore» interpretare la parte del cattivo.