Bridget Jones si sposa, Renee Zellweger a nozze a 54 anni: il matrimonio segreto, ecco con chi

La vita amorosa dell'attrice de Il Diario di Bridget Jones sembra prendere una piega tutt'altro che sfortunata. Renée Zellweger, 54 anni, potrebbe essere in procinto di sposarsi con il suo attuale fidanzato inglese Ant Anstead, 44 anni. Dopo il fallimento del matrimonio con la star della musica country Kenny Chesney, nel 2005, relazione finita dopo solo quattro mesi, la star hollywoodiana pare stia programmando un matrimonio senza troppi fronzoli e privatissimo.

Renee Zellweger è la nota attrice di una delle pellicole che meglio incarnano il fallimento e la goffagine di chi, vicino ai quarant'anni, ancora non ha realizzato il proprio sogno di sposarsi. La sua vita privata, però, non è particolarmente differente da quella del suo personaggio Bridget Jones.

L'attrice, infatti, secondo quanto affermato da una fonte vicina alla coppia al The Sun: «Stanno mantenendo i loro piani incredibilmente privati, non stanno pianificando un grande annuncio pubblico. Ma hanno raccontato alla loro cerchia ristretta di organizzare le loro nozze, tutto sarà molto discreto».

Molti fan dell'attrice pensano che tutto sommato il personaggio interpretato nel 2001 sia quello che meglio incarni la personalità dell'attrice e che, per scaramanzia, non avrebbe ancora reso noto il matrimonio.

Renée Zellweger e il presentatore televisivo Ant, che è già stato sposato due volte ed è padre di tre figli, hanno iniziato a frequentarsi nel settembre del 2021 e sono stati avvistati insieme al Goodwood Festival of Speed ​​lo scorso fine settimana.

Il nome completo è Anthony Richard Anstead ed è un noto presentatore televisivo inglese, specialista di motori, costruttore di automobili, designer e artista, meglio conosciuto per aver co-presentato lo spettacolo automobilistico di Channel 4 For the Love of Cars con Philip Glenister.

Prima di lui, Renée Zellwger ha continuato a frequentare il musicista Doyle Bramhall dal 2012 al 2019 anche dopo la fine del loro matrimonio e, inn precedenza, però, ha avuto due storie d'amore: con la star di Una notte da leoni, Bradley Cooper e con l'attore comico Jim Carrey con cui ha recitato nel film Me, Myself & Irene.