Brizzi e lo scandalo delle molestie sessuali, il giudice archivia le accuse al regista

«Il gip di Roma Arturi, rigettando l'opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi»: lo comunica il legale del regista, Antonio Marino. «Si chiude così definitivamente - commenta - la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene».



Il regista di

Notte prima degli esami

era stato indagato ad aprile del 2018 dopo le denunce presentate da tre donne che lo accusavano di averle molestate. Gli esposti si riferivano a tre presunti episodi avvenuti tra il 2014 e il 2017 ed erano arrivati in Procura oltre i termini previsti dalla legge . Secondo le tre giovani, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le avrebbe poi obbligate a subire atti sessuali.



Le denunce erano partite da decine di testimonianze mandate in onda dal programma Le Ieie. I volti erano oscurati, le voci camuffate, ma l'accusa era chiara: ''Il regista è Fausto Brizzi''. Dieci delle testimonianze raccolte dalle Iene nell'inchiesta su violenze e abusi nel mondo del cinema italiano chiamavano in causa il cineasta romano,



Le uniche due persone intervistate dalle Iene che non avevano chiesto la riservatezza sono Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, e la modella Alessandra Giulia Bassi. Le altre comparivano con i volti oscurati. Nelle testimonianze, la descrizione dello ''studio adibito a casa'' dove le ragazze venivano invitate per i provini, i primi approcci, i tentativi di

fare i massaggi

', le insistenze,

il contatto fisico sempre maggiore

'e poi

i modi sempre più aggressivi

. Secondo alcuni racconti, il regista

si è spogliato completamente nudo

e ha tentato approcci sempre più pesanti. Alcune raccontavano di aver

opposto resistenza

, un'altra diceva di essere stata costretta a un rapporto sentendosi

immobilizzata: non capivo più niente

'. Oltre a testimoniare il ''disagio'' per le violenze subite, le attrici ascoltate dalle Iene spiegavano perché non hanno denunciato prima l'accaduto:

Non ho avuto il coraggio di dirlo alla mia famiglia - rivela una di loro - l'ho detto solo a mia madre, ma ho pensato: se lui ci denuncia non abbiamo tutti questi soldi per pagare la causa

'. Un'altra:

'Mi vergognavo come una ladra, avevo paura di non essere creduta

'. Un'altra ancora:

Alcuni addetti ai lavori mi hanno consigliato di non fare azioni legali

.

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 17:35

