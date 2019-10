Calopresti e Pannone al Pan per il primo Festival italiano di Cinema & Vino

Venerdì 18 Ottobre 2019, 14:57

Erica Di Lisio, Lola Aiello e Pasquale Fresegna: poco più di sessant’anni insieme e sono i tre vincitori dell’edizione di esordio di “”, il primo festival concorso di cinema e territorio legato alla fascinazione del vino, indirizzato ai giovani video maker e aspiranti registi. Tre giorni tra riprese in vigna e laboratori sul documentario, i cortometraggi, la scrittura e la messa in scena con workshop e proiezioni a Casa Morra e una premiazione finale al PAN di Chiaia: un progetto ideato dal regista napoletano Sandro Dionisio e organizzato in collaborazione con Di Punto Studio come spin-off di Wine&TheCity, l’annuale rassegna che a Maggio anima la città con eventi d’arte, musica, teatro e alta cucina attorno alla cultura del vino.Nel periodo della vendemmia e la vinificazione Efest ha portato tre giovani cineasti davanti a un’autorevole giuria di esperti, presieduta dal regista calabrese Mimmo Calopresti insieme a Marino Niola antropologo, il documentarista Romano Montesarchio, Mario Franco, regista e studioso di cinema, e Titta Fiore, giornalista e presidente della Film Commission Campania.Poche sere fa al Pan pienone di cinefili e giovani video maker per la consegna dei premi col regista Gianfranco Pannone, lo scrittore Nando Vitali, l’enologo Gerardo Vernazzaro, la produttrice Paola Sangiorgi e Tommaso Luongo di Ais Campania.