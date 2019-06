Campania, la Film Commission promuove un film sull’Universiade

Mercoledì 5 Giugno 2019, 14:37

La preparazione e le aspettative, il tifo e l’entusiasmo, l’impegno e la fatica, gli arrivi e l’accoglienza: la grande corsa verso la “30a Summer Universiade Napoli 2019” diventerà un racconto per immagini nel quale l’attesa per gli incontri, quelli agonistici e quelli umani, si moltiplica.Una maratona stretta in un film documentario di circa 30 minuti, che esplorerà i luoghi della Campania che ospiteranno la manifestazione internazionale, testimoniando l’alacre lavoro che precede il grande appuntamento, inquadrandolo - è il caso di dire - da diversi punti di vista: quello degli organizzatori e dei volontari, e ancora quello dei tecnici, degli allestitori, degli sportivi, dei cittadini, dei turisti e dei protagonisti delle tante attività che ruotano intorno all’evento.Un “dietro le quinte” diretto con uno sguardo creativo dal regista napoletanoFrancesco Patierno (“Pater familias”, “Napoli ‘44”, “Diva!”), mescolando elementi di cronaca con dettagli capaci di afferrare e restituire il senso più profondo della competizione: le emozioni e le ambizioni dei suoi giovani protagonisti, la voglia della Campania di farsi bella agli occhi del mondo, recuperando allo stesso tempo strutture sportive tornate all’originario splendore grazie all’Universiade.La realizzazione del film, intitolato “Aspettando la 30a Summer Universiade Napoli 2019”, è stata affidata, nell’ambito del programma culturale per l’Universiade alla Run Film di Andrea e Alessandro Cannavale, società di produzione che ha all’attivo diversi film ambientati a Napoli, con un bando promosso dalla Film Commission Regione Campania.Alla buona riuscita del film, che è in lavorazione e sarà presentato dopo la conclusione della manifestazione, sta dando un contributo fondamentale l’Agenzia regionale per le Universiadi (Aru).