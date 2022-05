Cannes 2022, il blitz di Zelensky e il matriarcato di Pietro Marcello

Il presidente ucraino Zelensky si collega a sorpresa con il Palais accolto da una standing ovation: «Il cinema non dovrebbe restare muto, abbiamo bisogno di un nuovo Chaplin che parli di libertà contro i dittatori che seminano morte, oggi come allora. Ma noi non disperiamo, l'odio alla fine sparirà e i dittatori perderanno. Il cinema può stare fuori da questo?». «Ricorderemo l'Ucraina con i fatti, non con le parole», aveva annunciato alla...

