L’ultimo giorno Mohammad Rasoulof riapre i giochi per la Palma d’oro. E mentre l’Italia vince al Certain Regard il premio per la regia con «I dannati» di Roberto Minervini, ex aequo con «On Becoming a Guinea Fowl» di Rungano Nyoni, con il potente «The Seed of the Sacred Fig» (Il seme del fico sacro), il regista iraniano dissidente mette una seria ipoteca sul verdetto che verrà assegnato stasera dalla giuria guidata da Greta Gerwig (tra i membri Pierfrancesco Favino) e si iscrive nel club dei possibili vincitori con Coppola (Megalopolis»), Audiard («Emilia Perez»), Fargeat («The Substance»), il nostro Sorrentino («Parthenope»), Serebrennikov («Limonov») e l’outsider Baker di «Anora».

Rasoulof, condannato a diversi anni di carcere dal regime degli ayatollah e fuggito rocambolescamente dall’Iran alla vigilia dell’arresto, non ha nascosto l’emozione: «Quando stavo attraversando il confine» ha detto, «mi sono girato, ho dato un’ultima occhiata alla mia terra natale e ho pensato: ”Ci tornerò”». Nel film, girato in clandestinità durante le proteste per la morte di Masha Amini, la ragazza picchiata a sangue perché indossava malamente il velo, la denuncia delle violenze documentata dai video girati con il cellulare diventa ancora più efficace perché filtrata dallo sguardo di una famiglia borghese. Al centro della storia un zelante giudice del tribunale rivoluzionario di Teheran, accanto a lui la moglie accudente e le due figlie che usano i social a manetta e condividono le ragioni della protesta di piazza. All’uomo, un probabile bersaglio, viene data in dotazione un’arma. Ma quando la pistola sparisce nel nulla, tutto cambia e il clima di sospetto paranoico non potrà che sfociare nel dramma.

«Il mio ultimo arresto, nel 2022, è coinciso con la rivolta “Donna, vita, libertà”» ha detto il regista. «Io e i miei compagni di cella siamo rimasti stupiti dalla portata delle proteste e dal coraggio delle donne, quando sono uscito di prigione non facevo che chiedermi come avrei potuto raccontarlo in un film». Mettere insieme una troupe agile e pronta a correre il rischio non è stato facile, ha spiegato Rasoulof, «la paura di essere identificati e arrestati gettava un’ombra su tutto, ma le soluzioni ci sono». Naturalmente la cosa non è stata indolore, ha aggiunto, tant’ė che l’attrice Soheila Golestani, che interpreta la madre, è stata anche arrestata. «Il regime può rimanere al potere solo grazie alla violenza che esercita sul popolo, le organizzazioni internazionali per i diritti umani non dovrebbero tacere». Il ricordo del carcere tormenta ancora Rasoulof: «Non volevo tornarci» ha detto a «Le Monde». «Sono stato in isolamento per quaranta giorni in una stanza grande come un divano. Nessuna tortura fisica, ma altre cose tremende le fanno, come non lasciarti andare in bagno per ore, il che significa che non osi più mangiare né bere». Il regista ha percorso il tappeto rosso con la figlia Baran, tenendo bene in vista le foto dei due attori protagonisti, cui è stato impedito di lasciare l’Iran. In sala ha avuto oltre 15 minuti di applausi: «Ringrazio le persone che mi hanno permesso di realizzare il film. Spero con tutto il mio cuore che l’apparato oppressivo della dittatura finisca».

Ha chiuso il concorso «La plus precieuse des merchandise», il primo cartoon di Michel Hazanavicius, storia di una bambina lanciata sulla neve da un treno piombato in viaggio per Auschwitz e salvata da una coppia di boscaioli. Tema nobile e inno all’amore che salva il mondo con la voce recitante di Jean-Louis Trintignant, già malato e cieco, qui al suo ultimo atto.

Entusiasmo alle stelle, infine, per la lezione di cinema di George Lucas. Il leggendario regista e produttore, 80 anni, che stasera riceverà la Palma d’onore, non ha risparmiato gli aneddoti, raccontando l’amicizia con Francis Ford Coppola, che lo aiutò a debuttare («poi nel ‘69 fondammo la Zoetrope e cominciò la nostra avventura»), il successo con «American Graffiti», il suo film preferito, il tramonto dei vecchi studios e la nascita della «Nuova Hollywood»: «Eravamo un gruppo agguerrito, con Coppola, Spielberg, Scorsese, Schrader… Ci scambiavamo idee e progetti, non ci interessavano i soldi, volevamo fare cinema». La saga di «Star Wars»? «Feci il primo film per i dodicenni, c’era la guerra del Vietnam e volevo tirare su il morale della gente. Poi, in un modo sorprendente, quella storia piacque a tutti e in tutto il mondo. A suo modo dava una grande lezione di tolleranza». Da regista è diventato produttore, anche di Spielberg e Kurosawa: «Mi divertivo a realizzare film per gli altri impossibili». Gli è sempre piaciuto essere autonomo e autosufficiente: «Non è che a Michelangelo dicevano come fare la Cappella Sistina». Il suo segreto? «Sono sempre stato un ragazzo testardo».