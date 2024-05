Visionario, eccessivo, rutilante. E libero, come solo può esserlo il film testamento di un gigantesco maestro che non ha mai posto limiti alle sue sfide. L’ultimo titano del cinema più grande della vita. «Megalopolis» è davvero il sogno lungo quarant’anni di Francis Ford Coppola. La riflessione su tempo e potere che ha occupato a lungo i suoi progetti e che alla fine, di fronte ai troppi ostacoli di un’industria poco incline al coraggio, si è prodotto di tasca propria, vendendo le amate vigne californiane per 120 milioni di dollari. E ora, a 85 anni e carico di onori e di premi, ha deciso di portare in concorso a Cannes, dove ha già vinto due Palme d’oro, per «La conversazione» e «Apocalipse Now», rilanciando contro tutto e tutti con un gesto spericolato e grandioso.

APPROFONDIMENTI Paolo Sorrentino alla sfida dei maestri Cannes incorona le nuove regine da Anya Taylor-Joy a Agathe Riedinger Applausi e lacrime per Meryl Streep: la diva delle dive

Passato ieri sera in concorso in anteprima mondiale, il film che ha segnato il ritorno del regista sulla Croisette alla ricerca della terza Palma d’oro era il più atteso del festival. Un evento che ha richiamato nella sala grande del Palazzo del cinema il «parterre de roi» delle grandi occasioni. Un’ovazione accoglie l’ingresso di Coppola sulle note del «Padrino» e lui ricambia togliendosi il panama con un largo gesto teatrale. C’è Richard Gere che lo abbraccia, ci sono la presidente di giuria Greta Gerwig con Omar Sy e buona parte del cast di «Megalopolis» schierato come un clan affettuoso con Adam Driver, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Audey Plaza e Talia Shire, la sorella attrice del regista indimenticabile Connie Corleone.

Ambientata in una New York distopica sconvolta da un cataclisma, la storia di «Megalopolis» è la metafora del tracollo di una civiltà. Una parabola sul futuro che si nutre di passato e non a caso guarda all’antica Roma, al tramonto di un impero minato dagli eccessi e dalla corruzione in un evidente parallelismo con i mali dell’America di oggi. In questa New York al collasso i personaggi si chiamano Cesare Catilina, Cicerone, Crasso, Giulia, Claudio e si muovono sulle logiche contrapposte dell’utopia e del potere. Un architetto visionario con studio nel più iconico dei grattacieli, il Crysler, e qualche scheletro nell’armadio (Adam Driver) sogna di ricostruire la città su ideali di giustizia sociale e sostenibilità. Dietro il sindaco conservatore (Giancarlo Esposito) si muovono invece i poteri della grande finanza e della speculazione edilizia. Lo scontro diventa inevitabile, le conseguenze minacciose, nonostante la mediazione della saggia Giulia (Nathalie Emmanuel), la figlia del primo cittadino che si innamora di Catilina. Tra riprese apocalittiche, effetti speciali che fanno esplodere le immagini in mille frammenti, lotte di gladiatori in un moderno Colosseo, citazioni in latino, inserti documentari con Hitler e Mussolini, i costumi pazzeschi di Milena Canonero e scene sfavillanti di puro talento, «Megalopolis» travolge gli schemi della narrazione tradizionale, diventando anche un luogo di metacinema che prevede persino un intervento a sorpresa «fuori dallo schermo».

Tutto è extralarge in questa storia dove lo scorrere del tempo non è che una variabile indipendente, i baci d’amore dati su una trave sospesa nel vuoto sono un incantamento che ferma l’istante e nuvole nere acchiappano minacciose la luna come nel peggiore dei presagi. Soldi, trame oscure, potere corrotto: non può essere questa l’unica società possibile, sembra dirsi Coppola, affidando la speranza di un finale diverso a una bambina, portatrice di un seme di futuro. Il regista, che il «Guardian» ieri ha accusato di «comportamenti inappropriati» sul set, subito smentito dal produttore esecutivo, ha dedicato il film all’amatissima moglie Eleonor, scomparsa il mese scorso. Accanto a lui, sul tappeto rosso, la nipote adolescente Romy Croquet Mars, figlia di sua figlia Sofia, come per un ideale passaggio di testimone.