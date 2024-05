«Il nostro compito nel mondo non è avere successo ma fallire nelle migliori condizioni di spirito possibile». Lo ha scritto Robert Louis Stevenson, l’autore di «Dottor Jekyll e Mister Hyde», avrebbe potuto dirlo Jep Gambardella, il divino mondano de «La grande bellezza», l’uomo che non voleva solo partecipare alle feste, ma «avere il potere di farle fallire».

Paolo Sorrentino smaltisce così, su Instagram, con una citazione caustica e colta sotto la foto di un uomo riverso sulla spiaggia in un’alba felliniana, la delusione per il verdetto di Cannes. Tutto un programma la didascalia: «Uomo in smoking il giorno dopo una premiėre». «Parthenope» non ha vinto, bisogna prenderla con ironia. Il suo film bello e struggente su una ragazza sinuosa come una sirena e misteriosa come Napoli, la città che l’ha generata dal mare, non ha colpito al cuore la giuria guidata da Greta Gerwig, la cineasta americana che ha sbancato i botteghini parlando dell’autodeterminazione della bambola Barbie. La sontuosa metafora del regista napoletano su un’eroina che col tempo impara a «vedere» la vita, e paga con la solitudine il prezzo di questa preziosa libertà, ha diviso la critica e deve aver diviso la giuria. Succede.

Del resto, lo ha lasciato intuire Pierfrancesco Favino, commentando a caldo in un video la sua esperienza di giurato: «Quello di Sorrentino è un bellissimo film che non sono l’unico ad aver amato, ma c’erano ventidue opere in concorso, le giurie sono anche questo, l’ho vissuto altre volte sulla mia pelle. Sono sicuro che il film di Paolo avrà una vita lunghissima, indipendentemente da questo risultato». Infatti.

Una cosa è certa: il verdetto che ha assegnato la Palma d’oro alla spericolata commedia d’amore e malavita di Sean Baker non è stato preso all’unanimità. Il premio speciale inventato per l’esule iraniano Rasoulof, sulla carta uno dei favoriti assieme al francese Audiard, che pensava di avere già in tasca la Palma con il narco-musical «Emilia Perez» ed è tornato a casa con due riconoscimenti minori, lascia immaginare accese discussioni. E in questi casi, quando non scatta il colpo di fulmine per un titolo capace di mettere tutti d’accordo al primo colpo, giurati con gusti, formazione e stili diversi non possono che procedere per progressivi accomodamenti.

In ogni caso, con «Anora» vince il film più applaudito dal pubblico, una commedia con molto ritmo e molto sesso, e non era scontato. Vedremo se il faro acceso a Cannes servirà a rilanciare il cinema in sala, come si è augurato il suo spericolato regista, Sean Baker, outsider indipendente di storie girate agli inizi con il cellulare. Il suo film ha riportato in America la Palma a tredici anni da «The Tree of Life» di Terrence Malick. Peccato che un gigante come Coppola, tornato coraggiosamente in concorso a 85 anni con il maestoso «Megalopolis», non abbia trovato la giusta attenzione. E che la stessa sorte distratta sia toccata a un altro fuoriclasse ammirato nel mondo come Paolo Sorrentino, un autore che ha dimostrato anche con «Parthenope» di essere nel pieno della maturità artistica.

Intanto il suo film, accolto sulla Croisette con dieci minuti di applausi, è stato già venduto ovunque e, richiestissimo, uscirà nelle sale italiane in autunno, quando sarà tempo di scegliere il nostro candidato all’Oscar. Negli Stati Uniti, dove Sorrentino è molto amato e considerato, «Parthenope» sarà distribuito dalla A24, la più dinamica delle compagnie, che potrebbe sostenerlo anche in altre candidature e non solo in quella a miglior film internazionale. Vedremo, i giochi sono aperti. Il viaggio di «Parthenope» è appena cominciato.