Domenica 20 Maggio 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La furia didal palco del. Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusae lo stesso Festival.«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Allora avevo 21 anni. Questo festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il benvenuto. Vivrà in disgrazia, evitato dalla comunità cinematografica che una volta lo abbracciava e ne copriva i crimini. Anche questa sera, seduti tra di voi, ci sono responsabili ancora non individuati di comportamenti riprovevoli nei confronti delle donne. Voi sapete chi sono. Più importante, noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca».