Cannes, pagelle look: Bella Hadid regina del vintage (9), Greta Gerwig continua il Barbiecore (8), Andie MacDowell super chic (9)

Cannes 2024, continuano i red carpet. In occasione della proiezione speciale del film "L'Amour Ouf" (Beating Hearts) di Gilles Lellouche, decine di star hanno partecipato alla decima sfilata dall'inizio del Festival, tra look vintage ed abiti d'archivio. Una sfilata a cui ha fatto seguito poi il red carpet del gala dell'amfAR, tra gli eventi più attesi del festival.

Catherine Deneuve a Cannes: «Il mio Mastroianni tra ricordi intimi, realtà e finzione»

Bella Hadid, regina del vintage (9)

Altro giorno, altro abito vintage per Bella Hadid.

Dopo averla vista con un abito d'archivio di Dolce e Gabbana e uno di Gucci risalente al periodo di Tom Ford, per il red carpet di oggi la supermodella statunitense ha scelto un vintage Atelier Versace risalente al 2001. Chic da morire.

Greta Gerwig, continua il Barbiecore (8)

Rosa, rosa e ancora rosa. A quasi un anno di distanza dall'uscita di "Barbie", la regista Greta Gerwig è rimasta ancora legatissima al "Barbiecore", al punto da sfoggiare anche a Cannes un abito interamente rosa firmato da Demna Gvasalia per Balenciaga. A funzionare, funziona ancora. Ben vengano quindi altri abiti così.

Polina Pushkareva, ingabbiata (2)

Comodo, non lo è di certo. Bello, men che meno. E allora cosa avrà spinto l'attrice e blogger russa Polina Pushkareva ad indossare questo abito? Mistero.

Catherine Deneuve, mamma dello sposo (6)

Ad essere elegante, è elegante. Però il pensiero va subito al più classico dei matrimoni, con Catherine Deneuve nei panni della mamma dello sposo. Poteva osare di più.

Heidi Klum, soffice (5)

Una cascata di tulle rosa. Questo l'abito scelto da Heidi Klum per il red carpet dell'amfAR, l'evento fashion più esclusivo del Festival di Cannes. Di certo lei, al contrario di Polina Pushkareva, starà comoda.

Lily Gladstone, non convince (5)

Non convince Lily Gladstone. Vestita con un abito di Armani Privé, l'attrice e protagonista di "Killers of the flower moon" ha deciso di rimanere in tema, indossando un ricamo floreale sul petto. Peccato che il risultato non è dei migliori.

Andie MacDowell, che chic (9)

Chic come non mai, Andie MacDowell ha conquistato ancora una volta il red carpet, confermandosi ancora una volta una garanzia per lo stile e per la classe.

Demi Moore, dea (9)

Non è di certo una sorpresa, ma anche stasera Demi Moore è stata la regina del red carpet. Madrina del gala dell'amfAR e protagonista del Festival di Cannes anche con il film "The Substance", l'attrice è apparsa più splendida che mai in un bellissimo abito bianco.

Diane Kruger, Prada or nada (9)

È proprio il caso di dire «Prada or nada». Dopo il bellissimo vestito di Versace sfoggiato ieri, stasera Diane Kruger ha stupito tutti con un abito verde acido firmato Prada. Un trionfo della moda italiana anche in Francia.