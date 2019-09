Addio a Sid Haig: morto a 80 anni il Capitano Spaulding de «La casa dei 1000 corpi»

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 18:16

Si è spento lo scorso 21 settembre l'attore. Aveva 80 anni. A darne l'annuncio la moglie Suzie, con un post su Instagram. Quella di Sid Haig - all'anagrafe Sidney Eddie Mosesian - è stata una carriera lunga oltre 50 anni nel mondo del cinema. Fra i suoi ruoli più iconici c'è certamente quello delin "La casa dei 1000 corpi" e "La casa del diavolo" di Rob Zombie. Sig Haig ha interpretato oltre 150 ruoli in carriera, apparendo anche in alcune serie cult come "Gli Intoccabili", "Star Trek" e "Batman". Per lui anche un film con, "Jackie Brown", nel 1997.Sid Haig è morto nel suo letto d'ospedale, in terapia intensiva, dopo un grave incidente a inizio settembre. La moglie Suzie l'ha salutato con questo commovente messaggio sui social: «Sabato 21 settembre la mia luce, il mio cuore, il mio vero amore, il mio Re, l'altra metà della mia anima, Sidney, ha lasciato questo regno per raggiungere quello successivo. È tornato nell'Universo, una stella splendente nei cieli. Era il mio angelo, mio marito, il mio migliore amico e lo sarà sempre. Adorava la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. È stato uno shock per tutti noi. Noi, come famiglia, chiediamo che la nostra privacy e il nostro tempo per piangere siano rispettati. Marito, padre, nonno, amico. Buonanotte amore mio. Ci ritroveremo di nuovo, la prossima volta. Ti amo».