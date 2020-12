Capri, Hollywood: a La vita davanti a sé di Edoardo Ponti il «Capri Humanitarian Award»

A La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren è stato assegnato il «Capri Humanitarian Award» di Capri, Hollywood The International Film Festival.

La 25esima edizione dell'evento che apre la stagione degli Awards si terrà in formula digitale dal 26 dicembre al 2 gennaio con circa 200 opere tra film, documentari e cortometraggi in visione gratuita su MyMovies, eventi ed incontri con le star sulle piattaforme social. «La vita davanti a sé è un racconto di tolleranza, perdono e amore, come l'ha definito la sua stessa straordinaria protagonista, che in questo anno particolare ci è apparso ancor più prezioso - annuncia Tony Renis, presidente onorario del Festival - Edoardo Ponti ha creato un'opera importante capace di toccare il cuore agli spettatori di tutto il mondo, e grazie a lui l'immensa Sophia ci ha regalato un altro personaggio indimenticabile».

La Loren nel film è Madame Rosa, ex prostituta ebrea, che ospita bambini in difficoltà nelle sua casa a Bari: incontrerà così il dodicenne senegalese Momò (Ibrahima Gueye). Prodotto da Palomar e distribuito da Netflix, La vita davanti a sé, possibile protagonista agli Oscar 2021, è l'adattamento di un classico del 900 di Romain Gary (che già aveva ispirato un film da Oscar nel 1977 protagonista Simone Signoret) con soggetto dello stesso Ponti e di Ugo Chiti. Nella colonna sonora il singolo Io sì di Laura Pausini, composto da Diane Warren.

