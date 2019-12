Capri, Hollywood: ​Marco Messina e Sacha Ricci premiati per la colonna sonora di Martin Eden

Un nuovo, prezioso, riconoscimento a Martin Eden diretto da Pietro Marcello. I compositori Marco Messina e Sacha Ricci, autori della colonna sonora del film ispirato al romanzo di Jack London, il 27 dicembre riceveranno il Capri Art Award al festival “Capri, Hollywood” di Pascal Vicedomini. L’album che raccoglie le musiche originali è disponibile sulle piattaforme digitali: da Apple a Amazon a Spotify. Una costellazione di cellule elettroniche – psichedeliche, dark, carillon, drammatiche – per riassumere una storia che equivale a una intima apocalisse.



Storici esponenti dell’altrettanto storico combo 99Posse, Messina | Ricci condividono da anni, oramai, la scrittura di musiche originali per il cinema e per il teatro. Colonne sonore spericolate, sinuose, romantiche e sorprendenti, che raccontano – come in uno specchio – le storie e le trame all’interno delle quali agiscono i loro personaggi.



Questa volta, i circuiti del viaggio sonoro agiscono assecondando la trama elaborata a partire dalle pagine letterarie di Jack London. Martin Eden è un marinaio-scrittore che lotta con i suoi conflitti, i desideri e la fama. Si innamora, sfida la scrittura, attraversa il deserto dei suoi silenzi e delle incomprensioni e fa a duello con le tentazioni e le esigenze politiche.



Paradiso, Martin lascia casa, L’apostata, Bassifondi sono, di conseguenza, matrici di uno stato fisico e emotivo di estrema passionalità. Testamento di una esistenza romanzesca che non rinuncia a nessuna sensazione, pur di compiersi e pur di compiere il suo intento.



