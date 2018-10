Capuano si dà alla commedia con Biagio Izzo: «Tamarro sì, ma italiano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:31

«L'italiano è come la vita in bella copia, come se stai sempre vestito elegante». Parola di Achille Tarallo, autista di autobus a Napoli con il sogno, nemmeno tanto segreto, di essere Fred Bongusto. Perché Achille canta, e traduce in italiano i versi delle canzoni napoletane classiche. Matrimoni, battesimi, comunioni, tutto fa brodo. Ha un socio, Café, un repertorio, il Tamarro italiano, e un improbabile impresario, Pennabic. Tutto il resto, colpi di scena, battute e risate, nel nuovo film di Antonio Capuano: «Achille Tarallo», appunto. La prima commedia dell'autore di storie toste come «Pianese Nunzio», «Vito e gli altri» e «Luna Rossa», prodotta da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, in uscita il 25 ottobre. Cast scoppiettante, con Biagio Izzo, Tony Tammaro e Ascanio Celestini, suoni e colori all'ennesima potenza. Il regista, classe 1940, è un fiume in piena di entusiasmo e di progetti.«Per gioco, per divertimento. Achille è convinto che il napoletano sia la palla al piede della città. Se parlassimo come i fiorentini o i bergamaschi, dice, Napoli sarebbe un fiore. Il dialetto ha rovinato Napoli e le sue canzoni. Quindi, non lo parla più. A casa non lo sopportano, tutti lo prendono in giro, ma lui non cambia idea».«Io penso che pochi conoscono il napoletano, al cinema e in televisione si usa un dialetto da cartolina. Achille si ribella alla cartolina».«Ma le commedie le ho sempre lette, da Plauto a Woody Allen, il più grande dei nostri tempi. E poi noi napoletani siamo figli di Eduardo. Al montaggio mi sono accorto che certe scene di famiglia hanno un sapore eduardiano... c'è poco da fare, ce l'abbiamo nel Dna. Senza dimenticare i debiti nei confronti del principe, Totò. Per lui ho una venerazione, e per fortuna non sono il solo».«Le impennate surreali, la farsa indiavolata. Nel mio film parlano tutti insieme, un casino, ma nella vita vera succede così, è roba nostra».