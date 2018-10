Compagni di scuola: 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone, l'omaggio affettuoso del regista al cast Video

Martedì 16 Ottobre 2018, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 21:21

«Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di Scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film al quale sarò sempre legato per la magnifica atmosfera, l' ispirazione, il ricordo di qualcuno che ci ha lasciato e la bravura di tutto il cast.I produttori pensavano che avrei fatto un film noioso e logorroico. E invece... A queste mie care attrici dedico questo anniversario che ricorre proprio oggi. Buona serata a voi tutti».L'anno scorso, sempre Verdone, aveva scritto ancora su Fb: «Un omaggio al più bel gruppo che abbia mai diretto.E pensare che il produttore Mario Cecchi Gori, dopo aver letto il copione, me lo tirò addosso ... 200 pagine in terra !!Però quando vide il film in anteprima si alzò dalla poltrona e mi venne incontro col sigaro in bocca dicendomi "Tu mi freghi sempre. Li giri meglio di come li scrivi..." Non era vero, il copione era quello, forse ad una prima lettura non l'aveva capito. Un saluto a tutti voi.P.S. Un abbraccio agli attori che leggeranno questo post e un ricordo amorevole a quelli che ci hanno lasciato. Grazie ancora nel tempo. E se qualcuno chiede chi ha fregato i soldi a Finocchiaro, per il regista la colpevole è Nancy Brilli ! Sempre immaginato che fosse stata lei...Il cast completo(da Wikipedia)L'incipit cult