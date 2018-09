Carlo Verdone racconta su Fb il triste ricordo legato al film Benedetta Follia: ecco cosa è accaduto durante le riprese

Domenica 30 Settembre 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha raccontato ai suoi fan undella sua vita. L'attore e regista ha condiviso uncon i suoi amici di Facebook riportando un fatto accaduto un anno fa, durante le riprese di una scena del filmIl momento a cui fa riferimento è una scena girata ad Ostia, quando Ilenia Pastorelli, dopo un litigio con il padre, fa un bagno in mare proprio con Verdone «Nel copione era totalmente diversa. Era un sequenza dove io, dopo la lite tra Ilenia e il padre, la portavo al mare e lì le insegnavo a nuotare. Sarebbe stato un momento poetico del film», racconta, ma poi precisa che le cose sono andate in modo diverso. «Arrivati nella spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, mi prende un colpo: il mare era mosso e la scena non si poteva girare. Che faccio? Mi invento questa scena muta nella quale come due bambini giochiamo tra le onde che ci trascinano violentemente. E qui arriva la sciagura... Nel film portavo la fede in quanto sposato nel racconto ( anche se abbandonato) e avevo gli occhiali senza i quali avrei visto tutto sfocato».Quella fede non era di scena, ma del padre: «Quella fede l'avevo tolta al dito di papà nel momento esatto in cui spirò. E dissi tra me e me: sarai sempre con me come protettrice della mia vita. Non la toglievo mai. Mai.Ecco che durante quella scena, ripetuta tre volte, un'onda violenta mi prende alla nuca e mi trascina via per qualche secondo. Mi rialzo rimbambito e continuo fino allo stop». Per Verdone è stato un momento veramente difficile, tanto che l'attore confessa di aver rifiutato di continuare a girare, di essersi di nuovo tuffato in acqua nella speranza di poterla ritrovare. Il proprietario del bar e le persone presenti sul set hanno fatto di tutto per aiutarlo a recuperare il prezioso oggetto, pieno di significato per l'attore, ma non fu trovata.La fede del padre non tornerà forse più nella mano di Carlo, ma i figli gli hanno fatto un dono speciale: «Ma dopo sette giorni Giulia e Paolo mi fecero trovare una scatolina. Dentro c' era una fede, identica per dimensioni a quelle che si portavano al dito negli anni 40, con incisa una frase amabile e protettiva.Ora la nuova fede è al dito. E ci resterà per sempre».