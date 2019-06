Carlo Verdone, nuovo film in Puglia: «Ecco i miei medici goliardici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Giugno 2019, 08:33

«Avevo l'esigenza di realizzare un film corale e volevo altri tre protagonisti al mio fianco, per una storia in cui non ho nessuna caratterizzazione e devo far sorridere e ridere solo con la normalità, senza appoggiarmi al dialetto o ai miei personaggi, ma essendo semplicemente me stesso», spiega Carlo Verdone in una masseria vicino Otranto, dove è giunto alla terza di otto settimane di riprese di «Si vive una volta sola», da lui scritto (con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino), da lui diretto e interpretato. Prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, il film racconta la storia di un team medico capitanato dallo stesso Verdone.«Io sono il primario Umberto Gastaldi, un chirurgo oncologo di chiara fama, Max Tortora è Corrado Pezzella, il mio fedele secondo, Anna Foglietta è Lucia Santilli, la strumentista che si occupa dei ferri chirurgici e Rocco Papaleo è Amedeo Lasalandra, il nostro anestesista», anticipa il regista/attore, «dopo aver interpretato medici comici come il professor Raniero Cotti Borroni di Viaggi di nozze e il dentista Giulio Cesare Carminati di Italians, questa volta sono un vero luminare, un medico cui si rivolge persino il Papa, per fare una risonanza magnetica alle dieci di sera e controllare un problema alla cistifellea».«Il nostro è un team medico di altissima qualità, una vera eccellenza», spiega Verdone, «e le riprese in ospedale sono tutte estremamente realistiche. I nostri problemi nascono al di fuori del lavoro: le nostre vite private, infatti, praticamente non esistono, viviamo continue sconfitte e siamo un disastro dal punto di vista sentimentale, delle scelte personali e del rapporto coi figli. Per questo noi quattro ci continuiamo a frequentare anche al di fuori del lavoro: la nostra è un'amicizia solida che si logora nella goliardia. Nel lavoro viviamo sempre faccia a faccia con la morte, così come antidoto ci buttiamo sugli scherzi infantili, con il personaggio di Rocco che ha il catartico ruolo di nostra vittima designata».