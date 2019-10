Caterina Balivo in lacrime per il racconto della figlia di Francesco Nuti: «Sono la sua tutrice»

Caterina Balivo si commuove.

Martedì 1 Ottobre 2019, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 22:08

, la tenera confessione della figlia di Francesco Nuti : «Sono la tutrice di mio padre».si commuove. Oggi pomeriggio, Ginevra, la figlia 20enne del grande artista toscano - disabile dopo un grave incidente domentico nel 2004 - è stata ospite nel programma di Rai1. Il suo tenero racconto ha fatto commuovere Caterina Balivo . Ecco le parole di Ginevra: «Sono diventata la tutrice di mio padre da quando ho compiuto 18 anni. Sono sua figlia e credo sia importante, per me e mio padre, che io abbia questo incarico. Prendendomi cura di lui anche in questo aspetto».Ginevra ha parlato anche delle condizioni del papà: «Bisogna approcciarsi a lui in maniera più delicata e sottile. Ho imparato a farlo con piccoli gesti, sguardi. Da Parto, si è trasferito a Roma anche perché, in questo modo, è più facile prendermi cura di lui. Posso vederlo più spesso».