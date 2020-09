Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia da sola, fraintesa la foto pubblicata da Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è arrivata a Venezia questa mattina senza Ignazio Moser e ha sfilato sul red carpet poco fa. Come la collega Giulia De Lellis si è presentata da sola incantando i presenti con un look impeccabile. Chi credeva che tra la sorella di Belen e il bel trentino ci fosse stato un ritorno di fiamma sarà rimasto deluso. Hanno illuso forse le stories di Moser con due calici di vino in primo piano. Chissà che 'il compagno di bevute' non fosse proprio Andrea Damante, ex della De Lellis, ormai amico inseparabile per Moser.



Intanto, nessuno dei protagonisti di questi intrecci amorosi svela i motivi della rottura. Probabilmente sono tutti in pausa di riflessione estiva e in attesa di capire cosa fare delle rispettive relazioni. Per ora ci sono soltanto gli appuntamenti professionali e i red carpet.



Cecilia ha mostrato sui social l'arrivo in Laguna, la preparazione e il red carpet. Ignazio è stato recentemente in Portogallo per lavoro. Dunque, all’orizzonte, almeno per il momento, non c’è alcun ritorno di fiamma.

Stesso discorso per la Rodriguez senior e Stefano De Martino. I rumors hanno parlato di uno strano incontro tra Cecilia e il ballerino sull'aereo. Sembra che la sorella di Belen abbia cercato di evitare l'ex cognato.

Ultimo aggiornamento: 20:33

