Ritrovato in Oregon il corpo di Charles Levin: è stato diretto da Woody Allen

Ritrovato il corpo senza vita dell'attore statunitense Charles Levin in un'area nel sud-ovest dell'Oregon, dove si era ritirato a vivere nel 2000: il figlio aveva denunciato diversi giorni fa la scomparsa del padre, che aveva 70 anni. Agli inizi della carriera Levin era stato diretto da Woody Allen nei film «Io e Annie» (1977) e «Manhattan» (1979) e in seguito era apparso in numerosi telefilm (da «Hill Street giorno e notte» a «Avvocati a Los Angeles») e in una trentina di pellicole, tra le quali «La seduzione del potere», «L'affare del secolo», «L'uomo dalla scarpa rossa» e «Il bambino d'oro». Ma Levin era particolarmente noto per aver interpretato il telefilm «Seinfeld». Il figlio ha detto che il padre non aveva dato più notizie di sè dal 28 giugno scorso, quando l'attore si era allontanato dalla sua casa di Selma (Oregon). Le squadre che si erano messe alla ricerca, sabato scorso, hanno trovato l'auto dell'attore (con dentro i resti del suo cane) e a qualche centinaio di metri il cadavere di Charles Levin. Dovrà essere l'autopsia ad accertare ora le esatte cause della morte: la polizia ha escluso l'omicidio e ha ipotizzato o un incidente o in subordine il suicidio.

Martedì 16 Luglio 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 19:02

