Checco Zalone, dal primo gennaio il nuovo film: si intitola «Tolo Tolo»

In attesa dell'uscita del nuovo film di, al cinema dal primo gennaio 2020, è stato svelato il manifesto della pellicola. Ilsi intitolaed è prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi. Nel manifesto si vede Zalone in primo piano in cammino nel deserto, in bermuda, camicia, occhiali, mocassini e borsello, con sullo sfondo un camion stracarico di bagagli e con alcuni tuareg sopra. Il film, che vede Zalone come attore e regista, racconterà un viaggio tra l'Italia e l'Africa.