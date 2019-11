Chiara Ferragni presenta “Unposted” a New York: il docufilm su Amazon dal 29 novembre

Ieri sera è stato presentato in anteprima al Roxy Hotel Cinema di New York il documentario sull’imprenditrice digitale italiana numero uno Chiara Ferragni Unposted. Il documentario, diretto da Elisa Amoruso (Bellissime, Strane straniere), è dedicato alla vita di Chiara Ferragni, diventata un fenomeno globale, dopo 10 anni dal lancio del suo blog “The Blonde Salad”. Dopo il successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il trionfo al box office italiano, il docufilm sarà disponibile in esclusiva per tutti i clienti dal 29 novembre su Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: 14:54

Il documentario segue il percorso professionale e personale di Chiara Ferragni, scandito dal succedersi delle stagioni della moda e dalla vita frenetica della fashion blogger più influente del pianeta. Il documentario contiene interviste dirette a Chiara e alle persone che fanno parte della sua vita quotidiana, familiari e amici, e contributi di giornalisti, scrittori, sociologi e docenti universitari sul fenomeno moderno della figura dell’influencer. Chiara Ferragni-Unposted indaga come l’avvento dei social network abbia trasformato radicalmente le vite delle persone e le modalità per fare business e avere successo.