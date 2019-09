Chiara Ferragni day a Venezia: tutto quello che succederà oggi

Leggi anche

Chiara incontrerà stamattina la stampa e poi sfilerà sul red carpet prima della proiezione ufficiale, prevista nella Sala Giardino alle 20.30. Dopo la proiezione, party esclusivo in laguna per 600 selezionatissimi invitati. In concorso sfilano invece 'Babyteeth' della regista austrialana Shannon Murphy (seconda ed ultima donna della selezione principale della Mostra di Venezia), che racconta la malattia di una ragazza tra dolore e umorismo, e 'Lan Xin Da Ju Yuan (Saturday fiction)' del regista cinese Ye Lou, spy story ambientata nella Cina del 1940, tratta dal romanzo 'Death of Shanghaì di Hong Ying e interpretata dalla superstar del cinema cinese Gong Li.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 09:32