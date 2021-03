Christian De Sica, morta la sorella Emi: «Mi mancherai, dai un bacio a papà»

È morta all'età di 83 anni Emi De Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone. A darne notizia è stato Christian De Sica, che ha postato su Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio, sorridenti: «Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà», ha scritto l'attore. La primogenita con i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), si era con dedizione occupata di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De Sica, il restauro dei grandi film e le mostre.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA