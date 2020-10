Covid, cinema in crisi. Batman non esce nel 2021: il film con Pattinson in sala a marzo 2022

Batman non uscirà più nelle sale nel 2021. In un'altra importante revisione del calendario delle uscite, la Warner Bros. ha ritardato l'avventura del celebre personaggio dei fumetti e una serie di altri film, tra cui The Flash e Shazam 2. Lo riporta il sito di Variety. L'uscita di The Batman, interpretato da Robert Pattinson nei panni del Crociato incappucciato, programmata per l'1 ottobre 2021, è ora prevista per il 4 marzo 2022. Dune di Denis Villeneuve non sarà più presentato in anteprima il 18 dicembre e passerà invece alla data dell'1 ottobre 2021, precedentemente prevista per Batman. Altri cambiamenti significativi includono Matrix 4 diretto da Lana Wachowski, che verrà lanciato diversi mesi prima del previsto. L'imminente thriller di fantascienza - che vede il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss - era stato programmato per l'1 aprile 2022 e ora debutterà il 22 dicembre 2021.

Tom Cruise a Roma, da Castel Sant'Angelo ai Fori partono le riprese di Mission Impossible: 18 milioni alla città

Covid, la crisi nera del cinema: la più grande compagnia del Regno Unito chiude tutte le sale

Gestori uniti per far sopravvivere i cinema del centro storico: «Qui non si rischia come in tanti altri luoghi»



Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA