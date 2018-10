«Maestri alla Reggia»: il 16 ottobre il primo ospite a Caserta sarà il regista Mario Martone

Sarà Mario Martone ad aprire il 16 ottobre la terza edizione di

Maestri alla Reggia

. I grandi registi del cinema italiano tornano a essere protagonisti del progetto realizzato dall'Università Vanvitelli, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, ospitato dalla Reggia di Caserta. Il primo dei quattro appuntamenti che si terranno entro il 2019 è previsto martedì prossimo alle ore 18 nella Cappella Palatina della Reggia e avrà come protagonista il regista e sceneggiatore che festeggia il 40esimo anno di carriera con

Capri-Revolution

, film presentato in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e nelle sale dal 13 dicembre. «Gli incontri con i registi italiani - spiega il rettore dell'Università Vanvitelli, Giuseppe Paolisso - sono ormai un appuntamento fisso per il nostro ateneo. L'iniziativa rappresenta non solo un momento di incontro della comunità accademica, ma anche un modo per coinvolgere giovani e non, universitari, curiosi e appassionati». Il ciclo di eventi, in collaborazione il Comune di Caserta, l'Associazione Amici della Reggia, la Camera di Commercio e Confindustria Caserta è come sempre aperto al pubblico, oltre che a studenti, docenti e personale dell'Università.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 15:37

