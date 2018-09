Morto Peter Donat, star di «X-Files»: recitò anche ne «Il Padrino - Parte II»

L'attore canadese naturalizzato statunitense Peter Donat è morto all'età di 90 anni nella sua casa di Point Reyes Station, in California, a causa di complicanze del diabete di cui soffriva da tempo. Donat Iniziò la carriera negli anni Cinquanta come attore di serie televisive e ha continuato ad apparire sul piccolo schermo fino agli anni '90 incontrando di nuovo il successo nella serie cult «X-Files» (1995-1999) interpretando il ruolo di William Murder. Al cinema è apparso in una decina di film, affermandosi nel ruolo di Questadt in «Il padrino - Parte II» (1974) di Francis Ford Coppola. Poi ha recitato soprattutto al fianco di Michael Douglas: «Sindrome cinese» (1979), «La guerra dei Roses» (1989) e «The Game - Nessuna regola» (1997). Nel 2003 ha deciso di ritirarsi dalle scene.

Lunedì 17 Settembre 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 15:35

