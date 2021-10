Cinema, Mosca lancia una troupe nello spazio per battere Usa

L'eterna sfida per la conquista dello spazio tra Usa e Russia continua ora a suon di ciack. La Russia è pronta a lanciare un'attrice e un regista in orbita per guadagnare il primato del primo film realizzato nello spazio. Se avrà successo, l'equipaggio russo batterà un analogo progetto di Hollywood annunciato all'inizio di quest'anno dalla star di «Mission Impossible» Tom Cruise insieme alla Nasa e alla SpaceX di Elon Musk.

L'attrice Yulia Peresild, 37 anni, e il regista Klim Shipenko, 38 anni, dovrebbero decollare oggi dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan. Guidati dal cosmonauta Anton Shkaplerov, viaggeranno in una navicella Soyuz MS-19 per una missione di 12 giorni presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per girare scene per «The Challenge» (la Sfida). La trama del film, che è stata per lo più tenuta nascosta insieme al suo budget, è stata rivelata dall'agenzia spaziale russa Roscosmos, ed è incentrata su un chirurgo donna che viene inviato sulla ISS per salvare un astronauta. Lo riporta il Moscow Times.

