Cineturismo, un fenomeno in ascesa: quali sono le mete preferite dagli appasionati di cinema?

Per il 2023 è previsto un nuovo record per la Campania, in particolare per Napoli. Secondo le previsioni i flussi turistici dovrebbero arrivare a +12% facendo registrare il tutto esaurito durante le festività pasquali e i ponti utili nel primo semestre dell'anno. A contribuire a questo “rinascimento” napoletano è stato sicuramente il modo in cui la città, negli ultimi anni, è diventata un vero e proprio set a cielo aperto per la realizzazione di film e serie tv che continuano a conquistare consensi e che si stanno affermando sempre di più nella cultura di massa. Ad aprire la strada è stato Paolo Sorrentino con «È stata la mano di Dio» suo lavoro più intimo ed autobiografico capace di raccontare scorci della città a molti sconosciuti. L'avvento del serial Mare Fuori, che ha conquistato il mondo dei social, ha accellerato ancora di più questa tendenza già annunciata.

Insomma, Napoli aggiunge alle sue bellezze paesaggistiche ed artistiche anche la capacità di attirare pubblico attraverso ambientazioni entrate nell'immaginario collettivo anche attraverso il cinema e la tv. Nel capoluogo partenopeo ha cominciato a svilupparsi la moda del cineturismo diffusissima già in moltissime parti del mondo. Non è una sorpresa sapere che moltissime persone organizzano viaggi per andare a visitare luoghi diventati iconici grazie al cinema. Non sono poche le agenzie turistiche che realizzano dei veri e propri pacchetti dedicati solo a questo, aiutando i loro clienti a “esplorare” una città ripercorrendo quei posti che l'hanno resa celebre sul grande schermo. In alcuni casi il cineturismo ha addirittura favorito l'incremento di visitatori in paesi che, fino a quel momento, non avevano mai avuto un settore particolarmente sviluppato. Un esempio di questo tipo è la Nuova Zelanda, diventata meta turistica di tutti gli appassionati della letteratura di J.R.R Tolkien dopo che, all'inizio degli anni 2000, fu set della saga de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. Ma quali sono le mete predilette dagli amanti del cineturismo?

La Londra di Notting Hill e di Harry Potter

Negli ultimi 25 anni Londra è diventata la principale protagonista del cineturismo moderno capitalizzando su quelli che sono, forse, i due film ambientati nella capitale inglese che maggiormente sono impressi nell'immaginario collettivo: Harry Potter e Notting Hill. Migliaia di persone ogni giorno sono in fila alla stazione di King's Cross per scattare una foto davanti al celebre Binario 9 ¾ luogo dove nei primi minuti della saga aspettano il proprio treno per Hogwarts tutti i nuovi studenti della scuola di magia più famosa della letteratura. Cosa non molto diversa riguarda la porta blu di Notting Hill situata, ovviamente, nel quartiere da cui il film prende il nome. La pellicola di Roger Michell con protagonista Julia Roberts e Hugh Grant rese iconico questo luogo che è diventato una vera e propria meta turistica a Londra.

Le ambientazioni di Star Wars

Quando si parla della celebre saga di George Lucas il discorso si fa un pò più complicato. Nel corso degli anni alcuni luoghi “utilizzati” nel film sono diventati meta del turismo di massa tanto che, annualmente, vengono organizzati addiruttura dei tour dedicati. Partendo dall'Alaska, nel quale sono state girate alcune iconiche scene della trilogia originale ambientate sul pianeta ghiacciato di Hoth, passando per la Tunisia, dove è possibile trovare la casa del giovane Luke Skywalker, fino alla Reggia di Caserta utilizzata ne “La vendetta dei Cloni” come set del palazzo reale del pianeta Naboo. Annualmente tra i corridoio della reggia vengono organizzati eventi e visite guidate capaci di far immergere il pubblico nelle atmosfere “fantascientifiche” della saga.

La Nuova Zelanda de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit

Quando si realizzano adattamenti di grandi romanzi fantasy, soprattutto nell'ultimo periodo, si è presa l'abitudine di lavorare in studi cinematografici realizzando tutto in computer grafica. Questo non è stato il destino de Il Signore degli Anelli che ha uno dei suoi più grandi punti di forza la meraviglia paesaggistica del luogo in cui è stato girato. Negli ultimi 22 anni la Nuova Zelanda ha deciso di fruttare al massimo il successo planetario raggiunto dalla saga di Peter Jackson realizzando, non solo un aereoporto a tema, ma ricostruendo i set del film compreso il villaggio degli hobbit. Le incredibili ambientazioni naturalistiche dei film spingono annualmente milioni di persone a visitare la Nuova Zelanda rendendola la meta del cineturismo per eccellenza.

New York, un set a cielo aperto

La Grande Mela è protagonista di talmente tanti film e serie tv che sembra quasi impossibile riuscire a trovare un solo elemento capace di attirare gli appassionati di cineturismo. Secondo molti non si può dire di esser stati a New York senza aver scattato una foto allo scorcio del ponte di Brooklyn reso celebre da C'era una volta in America di Sergio Leone oppure senza aver visitato la celebre caserma di Ghostbusters nel quartiere di Tribeca. Partendo dalla New York di Woody Allen fino ad arrivare alla Fifth Avenue di Colazione da Tiffany, la città americana per eccellenza è il luogo perfetto per coloro che cercano un viaggio capace di alimentare il proprio amore per la cultura pop e cinematografica.