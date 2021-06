Ha iniziato con Michelangelo Antonioni, ha continuato - per il resto della vita - con Bernardo Bertolucci. Clare Peploe, dal 1979 moglie del regista premio Oscar per L'ultimo imperatore e autore di capolavori come Ultimo tango a Parigi e Novecento, è scomparsa ieri - 23 giugno 2021, a Roma. Lo annuncia la pagina Facebook intitolata al regista (scomparso nel 2018). Aveva 79 anni.

