«Un uomo e una donna», Claude Lelouch porta l'amore oltre il tempo a Cannes

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANNES - A 81 anni è riuscito a Claude Lelouch, regista romantico e torrenziale animato dall'entusiasmo di un ragazzo, un colpo che non ha precedenti nella storia del cinema: riportare sul set, a 52 anni dall'uscita, i protagonisti di un film mitico quale fu «Un uomo e una donna», e dirigerli in un seguito che va di pari passo con le riprese di quella storia leggendaria e con la vita. L'amore tormentato tra i personaggi di Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, nato tra le nebbie di Deauville, commosse il mondo e vinse i premi più importanti dell'epoca, dal Grand Prix all'Oscar. Oggi, per uno strano scherzo del destino, i due antichi innamorati si ritrovano, complice il figlio di lui che ha sempre sentito parlare di quel sentimento fantasmatico. Hanno entrambi più di ottant'anni e sul viso i segni impietosi del tempo, l'ex pilota ha quasi perso la memoria, o finge di perderla, ma di lei non può dimenticarsi.«Les plus belles années d'une vie», dice Lelouch deliziato, comincia da qui, e non è né un epilogo né una conclusione: «È un nuovo inizio». Nel senso che racconta una storia autonoma e compiuta, capace di appassionare anche chi, ai tempi di «Un uomo e una donna», non era nato. Ancora il regista: «È un film sulle tracce che lasciamo dietro di noi. Noi tre, Anouk, Jean-Louis ed io, ci troviamo a vivere il nostro terzo tempo, possiamo dire e fare tutto quel che ci passa per la testa, in piena libertà. Ed è quello che abbiamo deciso di concederci sul set».Il confronto con le immagini azzurrate dei frequenti flashback, invece di essere impietoso, diventa struggente come la nostalgia di qualcosa perduta per sempre. «Chiunque abbia sofferto per amore si è riconosciuto in Un uomo e una donna. Quel film è una sorta di istruzioni per l'uso di un sentimento complicato e magnifico». Impossibile non intenerirsi per la dolcezza che traspare dall'incontro di Trintignant e Aimée, dalle loro corse in auto in omaggio a ben altre fughe spericolate.