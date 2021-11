Claudia Gerini innamorata degli Scavi di Pompei: il selfie con la guida è virale

L'attrice Claudia Gerini si è concessa una vacanza tra le antiche vestigia di Pompei. La Gerini, nel suo tour archeologico, è stata accompagnata dalla guida turistica Antonio Campanelli. L'attrice, nella sua prima volta agli Scavi, è stata rapita dalla bellezza delle domus, in particolare dagli affreschi erotici del Lupanare, e dalla vastità della città romana. Il selfie con la guida, con alle spalle i tesori unici di Pompei, è diventato virale. È stata riconosciuta da tutti i turisti, anche da quelli stranieri, così l'attenzione e gli scatti sono stati tutti per lei, e il Parco Archeologico si è trasformato in un set tra selfie e autografi.

