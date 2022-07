Claudia Napolitano lascia i The Jackal: «Una volta che si diventa sciacalli lo si resta per sempre»

Claudia Napolitano ha lasciato i The Jackal dopo tre anni. L'attrice napoletana ne ha dato l'annuncio tramite un post sul suo profilo Instagram dove ha raccontato il giorno del suo provino nel 2019, in pieno stile sciacallo.

«Quel provino pure lo ricordo come fosse ieri, non perché sembrasse una barzelletta ma perché deve essersi sentito così anche Marcel Jacobs nella preparazione del suo oro: 2 monologhi, un’improvvisazione, escalation di espressioni, cantaci una canzone e “fingi di avere una pistola puntata alla tempia”. (Durante questi tre anni ne sono successe di cose ma mai che io dovessi fingere di avere una pistola alla tempia, ma vabe, vai capire)».

A confermare quello che Claudia non definisce un addio, delle storie sul profilo del gruppo napoletano, assieme ad Aurora Leone e Ciro Priello: «Abbiamo un annuncio da fare, stavolta senza piangere. Non sono scomparsa - negli ultimi giorni, infatti, i fan avevano notato l'assenza dell'attrice -, sono qui, però ho deciso di intraprendere un altro tipo di percorso perché a volte la vita ci porta a fare delle cose inaspettatamente. Voi resterete per sempre la mia famiglia, nulla vieta che torneremo a stare insieme».

Tutto il gruppo The Jackal ha fatto sentire la propria vicinanza, salutandola con grande affetto nei commenti del post. «Tre anni incredibili ma una cosa va detta: quel tiramisù alla fragola, io, non l’ho mai visto. Dovrai tornare per forza, mi spiace», dice Gianluca Fru; Aurora Leone punta invece sull'ironia: «Dopo il primo video con te sul ciclo abbiamo un appuntamento per farne uno sulla menopausa. Forza Clà e in bocca al lupo per tutto». E ancora Ciro Priello, «Ti voglio bene Claudietta! Ti auguro il meglio» e Fabio Balsamo «Guaddachessappiamofareinsiemeee».

Claudia ci tiene però a rassicurare i suoi seguaci e quelli del gruppo, «Non è un addio. Come potrei dire addio alla mia famiglia? Una volta che si diventa sciacalli, lo si resta per sempre. Magari è solo un arrivederci».