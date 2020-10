La wonder woman Gal Gadot sarà Cleopatra nel nuovo film Paramount

Paramount Pictures produrrà una nuova versione della storia di Cleopatra per la regia di Patty Jenkins. Lo riferisce Deadline. A interpretare la regina d’Egitto sarà Gal Gadot, che ritroverà la regista con cui ha lavorato nel blockbuster Wonder Woman e nell’imminente Wonder Woman 1984’ Scritto dalla sceneggiatrice americana di origine greca Laeta Kalogridis, autrice degli script di Alexander, Shutter Island, Alita - Angelo della battaglia e della serie Altered Carbon, il progetto nasce da un’idea di Gadot e sarà prodotto da regista e attrice con Charles Roven e Jaron Varsano.

Non è la prima volta che storia di Cleopatra arriva sul grande schermo. Dopo alcune rivisitazioni nel periodo del muto (negli anni Dieci è stata interpretata da Helen Gardner, Gianna Terribili Gonzales e Theda Bara), si ricordano nel 1934 la versione di Cecil B. De Mille con Claudette Colbert nel ruolo della protagonista e nel 1945 Cesare e Cleopatra con Vivien Leigh. Memorabile, a suo modo, il kolossal del 1963 diretto da Joseph L. Mankiewicz con Elizabeth Taylor, Rex Harrison e Richard Burton, che a causa del budget lievitato oltre i trenta milioni di dollari portò quasi alla rovina la 20th Century Fox. Negli ultimi anni si era molto parlato di un nuovo film sulla regina egizia. Dopo le defezioni di David Fincher, James Cameron e Paul Greengrass, la Sony Pictures sembrava pronta ad affidare a Denis Villeneuve l’incarico di dirigere l’adattamento della biografia scritta da Stacy Schiff.

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA