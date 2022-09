La Laudato Sì diventa un film-cult, la premiere in Vaticano il 4 ottobre

Città del Vaticano - Si chiama Arouna Kandé, è un ragazzone alto e magro, nato nel sud del Senegal, e la sua storia è quella tipica di un rifugiato climatico, sigla piuttosto anonima coniata nel Palazzo di Vetro dietro la quale si cela il comune destino di milioni di persone, tutte indistintamente colpite da siccità, alluvioni, innalzamenti del livello dell'acqua per via del riscaldamento terrestre. Sconvolgimenti ambientali provocati dalla “terra che brucia” - il copyright è di papa Francesco - i cui effetti immediati ed orribili si riversano ogni giorno su interi villaggi sparsi nel globo, dall'Africa all'Oceania, dall'America Latina all'Asia.

Il Climate Change è sotto gli occhi di tutti e non può più essere nascosto. Così il volto e la voce morbida di Arouna faranno da sfondo al racconto della Laudato Sì, l'enciclica verde di Papa Bergoglio ora trasformata in un bellissimo docu-film per il grande schermo, in uscita per la fine dell'anno, che verrà presentato in Vaticano il 4 ottobre, il giorno di San Francesco.

La pellicola farà discutere poiché le immagini non faranno sconti a nessuno e mostreranno quanto eventi apparentemente distanti tra loro in realtà siano collegabili e uniti da causa ed effetto.

Kandé è nato nel sud del Senegal e i suoi genitori sono morti durante la sua infanzia. In gioventù dovette trasferirsi nel nord del Paese «perché dove vivevo io la terra era diventata arida, non c’erano alberi e c’era troppa povertà. Noi giovani eravamo stati abbandonati dal governo, dai politici e anche dai nostri genitori» ha raccontato.

La Lettera - questo il titolo del film - racconta bene la genesi della enciclica sociale verde, intrecciandosi con le voci delle persone più colpite dalla crisi climatica, giovani, indigeni, poveri, anziani e persino i ricchi, visto che anche loro non riescono a sottrarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Non esiste ancora un pianeta B. Il film è frutto della collaborazione del Movimento Laudato Si con Off the Fence (produttori e vincitori di Oscar per My Octopus Teacher) e il Vaticano.