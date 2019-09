Com'è social Venezia con i Ferragnez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia. Al Lido è arrivata Chiara Ferragni, fotografi impazziti come per Meryl Streep e ragazzine adoranti come da copione. Oggi la fashion blogger che «Forbes» ha messo al primo posto tra le personalità del ramo più influenti del pianeta presenta in prima mondiale nella sezione Sconfini il film di Elisa Amoroso «Chiara Unposted» che dovrebbe svelare i meccanismi della sua fenomenale popolarità nel mondo digitale (nelle sale dal 17 al 19 settembre, distribuisce 01). Con lei c'è il marito Fedez con nuovi capelli biondo cenere, e questa è la vera novità. Stasera la coppia festeggerà nell'ex palazzo Donà Giovannelli, recentemente acquistato e rimesso a nuovo dall'imprenditore Paolo Barletta, socio del brand Ferragni. Ad apparecchiare il ricevimento la wedding planner che organizzò il matrimonio da favola dei Ferragnez a Noto, Alessandra Grillo.