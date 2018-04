Con venti milioni di click Ricca è la star dei corti horror

Lunedì 9 Aprile 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 11:05

Con oltre venti milioni di visualizzazioni su Youtube, decine di cortometraggi all'attivo ed una passione per i fumetti, il salernitano Andrea Ricca, regista di film horror-fantascientifici, è diventato una star del web. I suoi short-film, pellicole brevi ma di grande impatto hanno conquistato gli internauti e dato la possibilità a giovani attrice, come la salernitana Ludovica Ferraro, di muovere in primi passi nel cinema. Ricca, che ha iniziato nel 1998, ha visto arrivare i grandi numeri con un fare certosino che lo sta portando a farsi conoscere il tutto il mondo.Le realease più recenti sono uno horror fantasy sul tema del paranormale e l'altro sugli alieni. Nel primo si parla di una ragazza che evoca una spaventosa creatura da un libro di Stephen King. “Spider Danger", e quindi appare un ragno gigante, mentre nel secondo si racconta del rapimento da parte di "non umani" di persone che vivono sulla terrra.Quella del regista è una passione nata da un desiderio di comunicare attraverso le immagini, tanto che i suoi primi passi li ha mossi nel mondo dei comics, per poi interessarsi al cinema indipendente ed iniziare a girare con la telecamera e studiare gli effetti grafici.I suoi riferimenti artistici sono i registi degli anni '80 come Spielberg, Lucas, Zemeckis, Joe Dante e le mitiche produzioni "Hammer”, che si propronevano film spaventosi ma con budget molto ridotti, così come capita ora ad Andrea, sempre più star dell'underground dei corti sulla rete.