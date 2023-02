«Corsia abusiva», il film d'esordio di Andrea Bifulco

Un tassista, una macchina, uno spacciatore, una famiglia e una ragazza. “Corsa abusiva” è il film d’esordio del giovanissimo Andrea Bifulco (napoletano, classe ’97), prodotto da ALCHEMIA Pictures, E.S.T. Economics Systems And Techniques Srl, con una troupe di napoletani under 26.

Nel cast: Gennaro Maresca (“Gomorra”, “Il commissario Ricciardi” e “La buona uscita”), Vincenzo Antonucci (“La Santa Piccola”, “Il commissario Ricciardi” e “La Storia”), Alba Giaquinto, Adriana Serrapica (“La verità sta in cielo”) e Agostino Chiummariello (“Mare Fuori”).

Come nasce l’idea del film?

«Tutto parte da un corto che sto scrivendo per la tesi, un horror ambientato tutto in una macchina, molto claustrofobico. Per caso mi sono imbattuto in alcuni articoli di cronaca che parlavano della comparsa dei tassisti abusivi in molte zone d’Italia. Ho preso ispirazione da questa notizia: qualcosa di non legale ma neanche totalmente illegale, una caratteristica di molte situazioni in Italia. Ho cambiato il corto horror fino ad arrivare a girare un film drammatico che si tinge di horror e di giallo e strizza l’occhio ai noir».

Quindi anche il film come il corto si svolge interamente in macchina?

«Il 70% è girato all’interno dell’abitacolo, il resto in strada. Abbiamo creato un microcosmo all’interno della macchina, man mano il protagonista fa sempre più tardi, non torna a dormire a casa, si rinchiude nell’auto, non riesce ad uscirne. Cerca di fuggire dal resto della sua vita rimanendo lì dentro. Si innamora anche di una giovane cliente abituale, compromettendo il suo matrimonio».

Anche le luci sono protagoniste silenziose della storia.

«Abbiamo giocato molto con le luci, soprattutto quando cala la notte. Abbiamo decorato l’auto del protagonista con dei led colorati, così da contrapporre le sfumature di colori all’interno della macchina al buio del mondo esterno, ma non solo. Ogni colore è associato a un tema o una delle situazioni in cui si trova il tassista: se è insieme allo spacciatore le luci si affievoliscono, se si tratta di una scena di violenza i led si tingono di rosso, o di rosa e viola quando è in compagnia della sua giovane cliente».