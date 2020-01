Al cinema con il Mattino: 160 biglietti gratis per «Figli» con Cortellesi e Mastandrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima cine-anteprima del 2020 per i lettori de Il Mattino. Porteremo infatti, 160 fedeli e fortunati lettori del nostro sito a vedere in anteprima «» del compiantoSara () e Nicola () sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme? Nel cast, tra gli altri, ancheAppuntamentoalle 18: 30 inviti, per un totale di 60 posti a disposizione per la proiezione all'Uci Cinemas Casoria e 50 inviti per un totale di 100 posti per la proiezione al multicinema Modernissimo di Napoli. E non si tratta solo di un'anteprima: alla proiezione seguirà un breve dibattito con collegamento in streaming con il cast (Cortellesi e Mastrandrea) che tratterà le tematiche del film e tanto altro.Come assicurarti l'invito? Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, clicca QUI e scrivi una e-mail inserendo in oggetto “” e nel corpo dell’e-mail nome e cognome. Le e-mail mancanti di una di queste componenti non saranno prese in considerazione. Ai primi fortunati verranno comunicati le modalità per partecipare all'evento. Vieni al cinema con Il Mattino.