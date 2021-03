Cpvid, crescono i contagi a Bollywood: anche la star Aamir Khan è positiva. In India 50mila casi al giorno

Aamir Khan è risultato positivo al test per Covid-19. La superstar di Bollywood «è a casa in auto quarantena, segue tutti i protocolli e sta bene», ha riferito il portavoce dell'attore. «Tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nel recente passato dovrebbero farsi testare in via precauzionale. Grazie per tutti i vostri auguri e le vostre preoccupazioni». Aamir Khan sarà presto sullo schermo in Laal Singh Chaddhà, il remake ufficiale di Bollywood di Forrest Gump, prodotto da Viacom18 Studios e Aamir Khan Productions, che uscirà a Natale.

L'ondata di contagi a Bollywood

Recentemente c'è stata un'ondata di infezioni da Covid-19 a Bollywood. Tra quelli che sono risultati positivi di recente, vi sono gli attori Kartik Aaryan ('Sonu Ke Titu Ki Sweety') e Ranbir Kapoor ('Sanjù), il produttore Ramesh Taurani ('Gara 3') e l'attore e regista Satish Kaushik ('Kaagaz'). E il virus continua a crescere in modo esponenziale in India. Lo Stato del Maharashtra, sede delle industrie cinematografiche in lingua hindi Bollywood e in lingua marathi, sta assistendo a nuovi casi giornalieri di virus che superano i 25mila casi al giorno, riporta Variety. Di questi, la capitale, Mumbai, dove ha sede Bollywood, registra più di 3mila nuovi casi al giorno. Pune, dove ha sede l'industria Marathi, sta assistendo a quasi 6mila nuovi casi giornalieri.

50mila casi al giorno in India

I cinema di tutta l'India avevano riaperto a pieno regime a febbraio, ma Mumbai è stata costretta a ridimensionare le presenze in sala al 50% a causa dell'aumento dei casi. Complessivamente, l'India sta registrando quasi 50mila nuovi casi al giorno e solo mercoledì ci sono stati 275 decessi. Se l'ondata continua, potrebbe influenzare una serie di grandi uscite di biglietti in programma, tra cui 'Sooryavanshì, con Akshay Kumar, Ranveer Singh e Ajay Devgn, 'Radhe: Your Most Wanted Bhaì, con Salman Khan, e 'Marakkar: Lion of the Arabian Seà, interpretato da Mohanlal, che dovrebbero essere distribuiti nelle prossime settimane.