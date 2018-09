Cristiana Dell'Anna incanta Venezia (col suo fresco sposo Emanuele)

Giovedì 6 Settembre 2018, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 20:32

Cristiana Dell’Anna è approdata alla darsena dell’Hotel Excelsior di Venezia mercoledì 5 settembre, mano nella mano con il marito Emanuele Scamardella, sposato sabato 1 settembre tra le colline senesi. L’attrice ha trascorso la giornata al Lido di Venezia in un bagno di folla tra fotografi, giornalisti e l’affetto dei fan. Per la mattinata, la scelta è ricaduta su un abito lungo bianco della giovane azienda campana Tuwe, omaggio al suo stato di neo-sposa.In serata, il primo red carpet per la coppia da marito e moglie. “Si dice che a Venezia si debba andare da sposati e mai da fidanzati: quale migliore occasione per una fuga, dopo il matrimonio, nella suggestione del Lido durante il periodo della Mostra del cinema”. Queste le parole di Cristiana Dell’Anna che ha sfilato sul tappeto rosso serale per la proiezione del film “22 Luglio” di Paul Greengrass. L’interprete di Patrizia in “Gomorra – La serie” ha sfoggiato un look firmato Manila Grace con blusa e gonna total black ideato dallo stylist Andreas Mercante, gioielli Damiani, make-up Sisley Italia a cura di Emanuela Di Giammarco, hair stylist Vincenzo Panico per Cotril, consulente d’immagine Andrea Algieri. Emanuele Scamardella, in completo Armani con cravatta Marinella, ha accompagnato la moglie sul tappeto rosso e nel successivo Ciak Party, alla Terrazza Biennale – Lexus Lounge.“Un’edizione della Mostra di Venezia con tre film italiani in concorso è segno di crescita e speranza per il nostro cinema e per l’arte tutta, data la bellezza della “Biennale”. E si tratta di un input importante che parte dal Lido e si estende a tutto il resto del mondo. Sono onorata di essere stata a Venezia quest’anno, anche se solo di passaggio, in un momento così felice per me e mio marito Emanuele”.Cristiana Dell’Anna tornerà presto sul set della serie Sky “Gomorra”.