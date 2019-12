Daniele Sibilli eliminato da Amici ora balla con Madonna: incontrata in Puglia, mi ha voluto con lei

Il telefono di Daniele Sibilli non smette di squillare. Da quando Madonna ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui il 26enne ballerino napoletano racconta la sua storia fatta di sacrifici e sudore, sul suo cellulare sono arrivati centinaia di messaggi. Nel 2011 partecipò ad Amici di Maria De Filippi, ma fu eliminato quasi subito e non arrivò alla fase del serale, nonostante Garrison Rochelle, all'epoca suo maestro, gli avesse profetizzato una carriera brillante.

Poi l'incontro con la popstar, che lo ha conosciuto due anni fa in Italia, quando decise di festeggiare il suo 59esimo compleanno in Puglia. Un secondo incontro, dunque la proposta: «Ti va di far parte del corpo di ballo del nuovo tour?». Ora che la serie di concerti è in pausa dopo i problemi di salute della cantante - in attesa della ripartenza fissata per il 12 gennaio da Lisbona - Sibilli è tornato in Italia: «Questi giorni li sto passando insieme ai miei familiari. Poi il 7 partirò per il Portogallo, per iniziare le prove della tournée europea», dice.

Quindi i concerti in Europa sono confermati, a dispetto dell'allarmismo degli ultimi giorni sulle condizioni di salute di Madonna?

«Spero di sì. Io i biglietti per Lisbona li ho già. Dicono che si ripartirà il 12».

Ha ballato con la Regina del Pop sui palchi dei principali teatri statunitensi: non si è montato la testa?

«No, rimango lo scugnizzo napoletano che sono sempre stato. E non dimentico le mie radici».

Le sue sono a Napoli: quanto ha dovuto lottare per inseguire la sua passione?

«Quando nasci in un piccolo quartiere di una città come questa e sogni di fare il ballerino, la strada è tutta in salita. Fu la mia insegnante delle medie a farmi fare l'audizione in una prestigiosa scuola di danza, il Lyceum Mara Fusco. All'inizio volevo fuggire, tornare a casa. Per farmi rimanere lì mi dissero che mia madre avrebbe dovuto pagare una penale e io, che vivevo solamente con lei, non potevo permetterlo. Da lì la mia vita è cambiata».

Quando si è diplomato?

«A 18 anni, con il massimo dei voti. E subito sono arrivati i musical, l'esperienza ad Amici con Maria De Filippi, poi i tour con Emma Marrone, Laura Pausini e gli spettacoli con Renato Zero».

La svolta, però, è arrivata nell'estate del 2017, quando ha ballato per Madonna in Puglia.

«A contattarmi fu Megan Lawson, la sua coreografa. Per quella performance facemmo due giorni di prove. Ballai sulle note di Vesuvio, una canzone popolare napoletana che lo staff aveva voluto ascoltare prima».

Tutto studiato nei minimi dettagli, quindi.

«C'erano delle parti fissate con la coreografa, ma per il resto era tutto improvvisato. Per come sono curati, i suoi compleanni ti fanno provare la sensazione di vivere nel Paese delle meraviglie».

Cosa ricorda di quel primo incontro?

«Eravamo a Borgo Egnazia (un resort, ndr). Madonna mi mandò a chiamare da suo figlio David: Ti piacerebbe lavorare con me?, mi disse. Rimasi senza parole. Poi le risposi: Certo, sarebbe un sogno».

E poi?

«L'anno dopo festeggiò il compleanno a Marrakech. Mi chiamarono di nuovo. Ballai nel deserto, intorno al fuoco: un'esperienza indimenticabile. Nell'ottobre del 2018 una nuova chiamata: Madonna vorrebbe averti in tour con lei il prossimo anno. Ma non sono passato per scorciatoie: come tutti gli altri ho dovuto partecipare alle audizioni».

In cosa consistevano?

«Una settimana di workshop per provare lo show e sperimentare. Gli spettacoli veri e propri, invece, sono cominciati a marzo, con il pre-tour: una serie di esibizioni prima della partenza vera e propria della tournée. Dall'Eurovision in Israele al Gay Pride a New York, passando per i Billboard Awards a Las Vegas».

Cosa si prova ad essere al fianco di Madonna?

«Non posso assolutamente raccontare niente su lei e su quello che è il tour, per gli accordi che ho firmato quando ho accettato la proposta. Però posso dire che per me è un sogno che si avvera».

Tra pochi giorni ripartirà: cosa porterà con sé?

«Gli insegnamenti di mia mamma. E l'umiltà. Nella vita si cresce, ci si evolve, ma è importante restare fedeli a sé stessi».



Ultimo aggiornamento: 10:00

