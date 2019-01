Venerdì 18 Gennaio 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 18:04

«Ho visto il remake di “Suspiria” al cinema. Non mi ha entusiasmato, ha tradito lo spirito del film originale: c'è poca paura, non c'è musica. Il film non mi ha molto soddisfatto, è così così, una pellicola raffinata, come Guadagnino che è una persona fine». Non usa mezzi termini, Dario Argento, che a «Un Giorno da Pecora», su Rai Radio1, ha commentato così il remake di Suspiria ad opera di Fabio Guadagnino. Qualcosa le sarà pure piaciuto? «Guadagnino fa bei tavoli, belle tende, bei piatti, tutto bello...». Come procede la preparazione del suo nuovo film? «Ci si incontra coi due sceneggiatori, si va avanti. Avevamo scelto un titolo ma non mi piaceva, era sbagliato, brutto». Oggi si parla molto di pensioni e quota 100. Lei è pensionato? «Si, ma è molto bassa: 720 euro al mese».